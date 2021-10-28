الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة تثقيفية عن الدروس المستفادة من حرب أكتوبر بجامعة المنيا

ندوة تثقيفية في أحتفالات
ندوة تثقيفية في أحتفالات جامعة المنيا

واصلت جامعة المنيا برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس الجامعة، وإشراف عام من الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الطلاب، احتفالاً بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحت شعار "وعيك..أمنك"، وذلك بندوة نظمها النادي الثقافي حول "الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر المجيدة 1973 ... انتصار شعب وبقاء أمة".

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حضر فعاليات الندوة التثقيفية التي أُقيمت بالقاعة الصغرى بمركز تكنولوجيا المعلومات، واستهلت بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة، كل من وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب المركزية ومنسق النادي، والدكتورة فاطمة صالح عبد الفتاح مديرة إدارة النشاط الثقافي والفني، ومحمد أحمد مختار الشاذلي مشرف النادي.

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قال محاضر الندوة، الدكتور محمد البدري رئيس قسم الجغرافيا السابق بجامعة المنيا، في بداية محاضرته التثقيفية التي استهدفت طلاب كليات الجامعة المختلفة وأعضاء النادي الثقافي: بأن مصر لم تعتد على أحد في تاريخها، ولكنها تحرص علي أن تحمي مواردها التي وهبت لها وتميزت بها عن نظائرها من الدول العربية والأجنبية، مشيراً أن حرب أكتوبر 1973، هي ردة فعل طبيعية عن هزيمة 1967.

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وأضاف البدري أن جيش مصر استطاع خلال حرب أكتوبر تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر، واستحداث تقنيات حربية لم يشهدها العالم من قبل، باستخدام أساليب جديدة للتخطيط والخداع، إلى جانب استغلال الطبيعة التي كانت داعمًا وجند من جنود مصرفي حربها لاسترداد أرضها، مختتمًا محاضرته باستعراض الدروس المستفادة خلال حرب أكتوبر المجيدة التي سطر خلالها جيش مصر وقواته المسلحة ملحمة بطولية أبهرت العالم بأكمله.

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ومن جانبه، أكد عبد القوي  أن الوعي هو سلاح الشباب لمواجهة الشائعات والإرهاب الذي يستهدف عقول الشباب ويتسبب في تزييف التاريخ والأحداث، موضحًا بأن الجامعة لا تدخر جهدًا في توعية شبابها من خلال الندوات التثقيفية، إلى جانب الزيارات الميدانية، والأنشطة والفعاليات المختلفة.

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واختتمت الندوة، باختيار عدد من الطلاب المتميزين من الحاضرين بالندوة لمرافقة وفد جامعة المنيا خلال زيارته "بانوراما حرب أكتوبر" ضمن فعاليات المهرجان.

ندوة تثقيفية في أحتفالات جامعة المنيا
ندوة تثقيفية في أحتفالات جامعة المنيا
ندوة تثقيفية في أحتفالات جامعة المنيا
ندوة تثقيفية في أحتفالات جامعة المنيا
ندوة تثقيفية في أحتفالات جامعة المنيا
ندوة تثقيفية في أحتفالات جامعة المنيا
_DSC1256
_DSC1256
ندوة تثقيفية في أحتفالات جامعة المنيا
ندوة تثقيفية في أحتفالات جامعة المنيا
ندوة تثقيفية في أحتفالات جامعة المنيا
ندوة تثقيفية في أحتفالات جامعة المنيا
جامعة المنيا الدروس المستفادة من حرب أكتوبر ندوة تثقيفية في ذكري أنتصارات أكتوبر الدكتور عصام فرحات الدكتور مصطفي عبد النبي

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وائل لطفي

عدو الفساد

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