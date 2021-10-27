الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل جراء حريق شب داخل شقة بالخليفة

حريق
حريق

أصيبت ربة منزل في حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بدائرة قسم شرطة الخليفة.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة الأربعاء، من السيطرة على حريق شبّ داخل شقة سكنية في منطقة الخليفة وإصابة ربة منزل أثناء الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإصابة ربة منزل أثناء الحريق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

أصيبت حريق شقة سكنية تفحم الخليفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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