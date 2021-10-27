البيت الأبيض: بايدن يؤيد فرض ضريبة المليارديرات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن يؤيد فرض ضريبة جديدة على المليارديرات وإن البيت الأبيض يعتقد أن المقترح الديمقراطي قانوني.

واقترح بعض الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي فرض ضرائب على أصول المليارديرات أو استثماراتهم للمساعدة في تمويل برامج السياسة الاجتماعية وسياسة مكافحة تغير المناخ للرئيس بايدن.

في سياق آخر، أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية نجحت خلال الـ 8 أشهر الماضية في إضافة 5 ملايين فرصة عمل.

وذكر البيت الأبيض - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "منذ أن وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرئاسة، حقق الاقتصاد الأمريكي نحو 5 ملايين فرصة عمل، وهذا الرقم أكبر مما حققه أي رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة خلال أشهره الثمانية الأولى في البيت الأبيض".

ويولي بايدن الاقتصاد أهمية كبيرة ويسعى إلى تمرير خطة عملاقة لـ "تطوير البنى التحتية"؛ بهدف تعزيز منافسة وقيادة الولايات المتحدة وتحسين معيشة ملايين الأمريكيين.

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق أن تحسين الاقتصاد كان سببًا رئيسيًا وراء ترشحه للرئاسة الأمريكية، مضيفًا "سعيت طوال الوقت لتحقيق ذلك الهدف".

وعلى صعيد آخر، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي استعداد بلادها للمشاركة في المحادثات حول الوضع في أفغانستان، وأنها لم تتمكن من المشاركة في المشاورات الأخيرة في موسكو بسبب صعوبات لوجستية.

وقالت إن "الولايات المتحدة تدعم هذه المفاوضات، لم نتمكن من المشاركة مؤخرًا لأسباب لوجستية".

وأضافت: "واشنطن تنظر في إجراء مفاوضات فعالة وبناءة بصيغة الثلاث الموسعة التي تشمل الولايات المتحدة وروسيا والصين وباكستان".

وتابعت: "لسنا في وضع يسمح لنا بالمشاركة فيها هذا الأسبوع، لكننا سنشارك في المستقبل".

وعقد اجتماع "منصة موسكو" حول أفغانستان في العاصمة الروسية في 20 أكتوبر الجاري، وتحدث المفاوضون لصالح بناء علاقات مع كابول، بغض النظر عن الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان المؤقتة.