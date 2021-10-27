«الغامض بسلامته».. أبراج يطلق على رجالها هذا اللقب

يعتبر عالم الأبراج مليء بالكثير من المفاجآت والخبايا، فالبعض يتسم بالحب والآخر الغموض.

في السطور التالية نرصد أبراج تتسم بالغموض وعدم الوضوح في الرجال، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

العقرب.. يتربع على عرش الغموض

ينتمي مولود برج العقرب لمجموعة الأبراج المائية، فهم أشخاص حساسون ودائمًا يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، كما أنهم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء.

يعيب رجل برج العقرب إلى ميله الدائم إلى الشك والغيرة بشكل زائد، حيث يخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ويعتبر برج العقرب، من أكثر الأبراج غموضاً خاصة الرجال، فدائمًا ما لا يعبرون عن ما بداخلهم، الأمر الذي يجعلهم محور حديث الآخرين.

السرطان.. كثرة الحكمة سبب في الغموض

يعد برج السرطان من الأبراج التي تتسم بالغموض، ويرجع ذلك إلى أنه دائمًا يميل إلى إعطاء النصائح والتميز بالعقلانية، الأمر الذي يجعله دائمًا من الشخصيات الغامضة.

كما أن رجل برج السرطان دائما ما لا يعبر عن مشاعره تجاه الآخرين، الأمر الذي يجعله من الشخصيات الغامضة والتي تتصف بعدم الوضوح.

الدلو.. الصمت لغته الأساسية

يصنف رجل برج الدلو بأنه من الشخصيات الغامضة، حيث انه يتعامل بلغة الصمت في التعامل مع الآخرين.

كما أن رجل برج الدلو يمتلك شخصية غريبة ومختلفة، حيث من الصعب التعرف على ما بداخله، الأمر الذي يجعله دائمًا منعزل عن المجتمع.

ويعشق رجل برج الدلو للمغامرة، فدائمًا ما يبحث عن المتعة في العلاقة، كما يملك الموهبة والقدرة على إرضاء شريكته بجاذبيته الجنسية الفريد، فعلى الرغم من طيبته، الا انه قد يقوم أحيانا ببعض التصرفات الجارحة للآخرين.