الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تختتم ورشة عمل لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية

المشاركين بورشه العمل
المشاركين بورشه العمل

اختتمت ورشة العمل الدولية التى تم تنظيمها بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والصندوق العالمي لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية، تحت عنوان “معايير الحفظ والترميم وتطبيقاتها”، والتي تناولت مناقشة معايير الحفظ والترميم وتطبيقاتها، فيما يخص أصالة وسلامة المعالم الأثرية، بالتعاون مع مؤسسة مجاورة للفكر العمراني.

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن هذه الورشة تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على رفع كفاءة العاملين بها من خلال إقامة مثل هذه الورش بالتعاون مع المتخصصين في المجالات ذات الصلة بالآثار والتراث.

وقد تضمنت الورشة إلى جانب المحاضرات النظرية تطبيقا عمليا بتكية الكلشني، وتم عرض مخرجات ورشة العمل بحضور كلا من الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية، والدكتورة مى الإبراشي رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجاورة للفكر العمراني، وجيفرى ألن _مدير مشروع ترميم و توظيف تكية الكلشني. 

المجلس الأعلى للآثار والصندوق العالمي لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية المعالم الاثرية أصالة وسلامة المعالم الأثرية وزارة السياحة والآثار

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وائل لطفي

عدو الفساد

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