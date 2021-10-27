الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مياه المنوفية»: حملات وأنشطة توعوية داخل قرى حياة كريمة

مياه المنوفية
مياه المنوفية

وجه الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بأهمية تنفيذ مبادرات توعوية بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "للحفاظ على المياه والتعريف بكيفية الحفاظ على مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وذكر أن فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية قام بزيارة عدد من القرى التابعة لمركزي أشمون والشهداء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصري كأحد أهم وأضخم المشروعات القومية العملاقة لتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية.

ونفذ الفريق التوعوي عدد من الانشطة التوعوية شملت عقد ندوات خاصة بتوعية المواطنين بأهمية المبادرة والتعريف بمشروعات المياه والصرف الصحي التي يتم تنفيذها بالقرى وضرورة الحفاظ عليها والاستخدام الأمثل لها.

أضاف أن الأنشطة شملت إجراء إستطلاعات لرأي المواطنين في الخدمات المقدمة بمياه الشرب والصرف والتعرف على مشكلاتهم لبحثها وحلها، إضافة إلى حملات طرق الأبواب للوصول لأكبر فئة مستهدفة من السيدات وتوزيع مطبوعات للحفاظ على المياه وكيفية الإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي مما يعود  بالنفع على المواطنين وإجراء أنشطة تفاعلية للطلاب بجميع المراحل التعليميـة والتعريف بالخط الساخن 125 وتطبيق قراءتي لتسجيل القراءات لتلافي حدوث أي مشكلات.

أكد رئيس الشركة أهمية الدور الذي تقدمه إدارات المشاركة المجتمعية، التوعية، الإعلام بالشركة في الوصول إلي المواطنين وكيفية توضيح الرؤية العامة للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

المهندس محمد نجيب شركة مياه الشرب الصرف الصحي بالمنوفية المبادرة الرئاسية حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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