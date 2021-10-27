تفاصيل مشاركة منة فضالي في مسلسل «ورا كل باب»

أعلنت الفنانة منة فضالي عن مشاركتها في مسلسل «ورا كل باب»، بحكاية جديدة، تحمل اسم سكر مر، تمهيدًا لعرضه عبر شبكة تليفزيون الحياة، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ونشرت منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، صورة من سيناريو العمل، مُعلقة عليها، بقولها: «نقول بسم الله، حدوتة سكر مر، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج محمد عبد السلام، من إنتاج شركة سينرجي- تامر مرسي»، موضحة أنها تُجسد شخصية فتاة تُدعى «زينة».

وتنطلق فضالي في تصوير مشاهدها في العمل خلال الايام القليلة المقبلة، على أن يعرض المسلسل في غضون أسابيع قليلة.