الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «مستريح إلكتروني» عقب سرقته 48 مليون جنيه بأكتوبر

الأمن
الأمن

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مفادها وجود إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام إحدى الشركات بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تلقى الأموال من المواطنين مقابل أرباح بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص "رئيس مجلس إدارة الشركة المشار إليها" -  كائنة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة) بالإعلان عن نشاط تلقى الأموال بقصد توظيفها فى مجال تقديم الخدمات الإلكترونية والمنصات التعليمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، ويدعو المواطنين لإستثمار أموالهم طرف شركته مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقانون ، وإتخاذه من مقر الشركة مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامى ، وأضافت التحريات إلى أن عدد المشتركين لديه وصل نحو (300) عميل وبلغت الماليغ المالية التى تلقتها الشركة منهم حوالى (48 مليون جنيه).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم حال ممارسته نشاطه الإجرامى، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (كمية كبيرة من "عقود بين المتهم والعملاء - إيصالات إستلام النقدية "أرباح" تم صرفها لعملائه - العديد من الدفاتر والمطبوعات" الدالة على نشاط الشركة - ماكينة عد نقود - ماكينة تحصيل نقدية - مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى - 2 جهاز حاسب آلى - هاتف محمول "بفحصم تبين إحتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطه المؤثم).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفنى للأجهزة المضبوطة ، أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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عدو الفساد

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