الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اختتام فعاليات الدورة التاسعة للقرية التضامنية الرقمية بالمغرب (صور)

د. منير القادري
د. منير القادري

أعلن منير بودشيش، مدير القرية التضامنية، اليوم، اختتام فعاليات الدورة التاسعة للقرية التضامنية الافتراضية التي تمحورت أشغالها حول موضوع "الاقتصاد الاجتماعي وتحديات الإقلاع الاقتصادي في قلب النموذج التنموي الجديد"، وذلك تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب،يأتي ذلك بالتزامن مع فعاليات الملتقى العالمي للتصوف الذي نظمته الطريقة القادرية البودشيشية.

في بداية كلمته الختامية، أعرب القادري عن سعادته وارتياحه العميق للنجاح الذي حققته دورة هذه السنة، المتميزة في برامجها التي شملت الجامعة المواطنة والمنتدى الإسلامي للإيكولوجيا ومنتدى الأخلاق والقيم، وورشات التوعية الصحية، وأنشطة رقمية تفاعلية عن بعد، انطلاقا من مسرح المؤسسة الفندقية الواحة بالسعيدية.

IMG-20211027-WA0042
د. منير القادري 

وأكد أن اختيار موضوع هذه السنة، يأتي في سياق التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، الذي يقتضي تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الاجتماعي كرافعة اقتصادية في قلب الاستراتيجية المولوية السامية للتنمية المجالية المستدامة بشقيها البشري والاقتصادي، وكذا إبراز الدور الذي يمكن أن يلعبه النهوض بهذا المجال في تقليص الفوارق الاجتماعية والآثار السلبية للأزمة الصحية العالمية الحالية، خاصة على الفئات الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة.

وخلصت القرية التضامنية الى عدة توصيات منها:

IMG-20211027-WA0045
د. منير القادري 

الدعوة إلى توفير دعم مالي للفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي مبني على النتائج المحصل عليها من حيث الوقع على الفئات المستهدفة مع تشجيع اللجوء إلى مصادر تمويل جديدة للفاعلين مثل التمويل الجماعي والزكاة والوقف.

- تشجيع اللجوء إلى الوسائل الرقمية الحديثة من أجل تطوير أنشطة التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، بإعطاء انطلاق مشروع منصة وصال (WESSELL.ma)، ومواكبة عدد من التعاونيات والمقاولات الإجتماعية المشاركة فيها من أجل إنتاج محتوى رقمي (فيديوهات، صور للمنتجات، هوية بصرية...)، وإطلاق حملات تسويقية على وسائط التواصل الاجتماعي.

- تشجيع خلق اتحادات للتعاونيات على المستوى المحلي بهدف توحيد الجهود والموارد وتقوية قيم التضامن والتعاون فيما بينهم.

IMG-20211027-WA0044
د. منير القادري 

- خلق مراكز محلية لتأطير الفاعلين في مجال الاقتصاد الإجتماعي تهدف إلى تطوير الكفاءات وتشجيع الابتكار الإجتماعي وذلك من خلال تكوينات وورشات في هذا المجال.

يشار الى أن الجلسة الختامية عرفت حضور مختصين في المجال الاقتصادي، من بينهم الخبير الاقتصادي الدولي السيد عدنان عديوي، كما تمت قراءة التقرير التركيبي و التوصيات باللغتين العربية والفرنسية، إضافة الى كلمات الوفود المشاركة، وفي الختام  تم رفع برقية شكر وولاء إلى السدة العالية بالله، أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تلاها مدير القرية التضامنية الدكتور مولاي منير القادري بودشيش.

اختتام فعاليات الدورة التاسعة القرية التضامنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى

مفاجأة فى تشكيل الأهلى الرسمي أمام الإسماعيلى

الصحة العالمية تراقب سلالة جديدة من المتحور دلتا

ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد زيارة فرنسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الأحزاب اليهودية بالكنيست تسقط مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم

مؤسسة دولية تدين قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية «إرهابية»

أزمة «مستوطنات الضفة».. خلاف جديد يُعقد العلاقات بين إسرائيل وأمريكا