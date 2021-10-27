الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المنفى يبحث مع رئيس البعثة الأممية خروج القوات الأجنبية من ليبيا

محمد المنفي رئيس
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي و يان كوبيش

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، يان كوبيش؛ لبحث آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

 

وأوضح المجلس الرئاسي في بيانه أن اللقاء ناقش المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، الذي سيعقد بالعاصمة باريس على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات، خلال نوفمبر المقبل، وخطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. 

 

كما تطرق اللقاء إلى ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، من خلال العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير بجنيف.

 

وأكد محمد المنفي خلال اللقاء، ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى الاستقرار الدائم.

 

من جهته شدد يان كوبتش، على التزام الأمم المتحدة بالعمل على الوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا، من خلال تحقيق كل استحقاقات المرحلة، لتنعم بالازدهار والتنمية.

 

اجتماع للجنة العسكرية في القاهرة

وأعلنت اللجنة العسكرية ، في وقت سابق اليوم أن اجتماعا جديدا سيعقد للجنة في القاهرة سيكون مع الدول التي لديها مرتزقة في الجنوب.

 

وكانت مصادر عسكرية ليبية قد كشفت، أن أعضاء اللجنة العسكرية "5+5" يجتمعون بمندوبي دول تشاد والنيجر والسودان في القاهرة لبحث سحب العناصر المسلحة الموجودة في الجنوب، خاصة أن بعض الدول تعارض عودتهم إلى أراضيها.

 

ويتناول الاجتماع الخطط اللازمة والآليات التي يتفق عليها من أجل مغادرة المرتزقة والمقاتلين والعناصر الأجنبية في الجنوب، ضمن الخطة العامة لخروج المرتزقة من ليبيا.

المجلس الرئاسى الليبى ليبيا محمد المنفى يان كوبيش البعثة الأممية لدى ليبيا

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وائل لطفي

عدو الفساد

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