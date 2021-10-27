الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«بعد التأكد من سلبية التهديد».. «مصر للطيران» تعلن إقلاع طائرة بديلة إلى موسكو

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران إقلاع طائرتها البديلة والمتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى موسكو. 

وأكدت مصر للطيران في بيان رسمي، قبل قليل، أن الرحلة التي أقلعت من طراز B737-800 وعلى متنها ٩٣راكبا بعد التأكد من سلبية وعدم صحة البلاغ الخاص بوجود تهديد.

يشار إلى أن مصادر مطلعة بمصر للطيران أكدت أن واقعة عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300  بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول تم اكتشافها على أحد مقاعد الطائرة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة.

وأكدت المصادر وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف من قبل فريق «Sat Team» وكل الجهات المعنية لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة، حيث تم تجهيز طائرة بديلة للإقلاع إلى موسكو بعد التأكد من سلبية التهديد.

وأضافت المصادر أن قائد الطائرة أطلق إنذارا عاجلا بعد حوالي نصف ساعة من الإقلاع من مطار القاهرة الدولي، يطلب العودة إلى المطار مرة أخرى، على الفور استجاب برج المراقبة وسمح للطائرة بالعودة مرة أخرى والهبوط بشكل طارئ في أرض المطار، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة لعودة الطائرة.

وشددت على أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات حيال الواقعة، والتحقيق فيما وراء هذه الرسالة، التي من الممكن أن يتبين فيما بعد أنها رسالة وهمية ومجرد تهديد كاذب مثلما يحدث من وقائع مشابهة في عالم الطيران بجميع دول العالم، وعلى متن كبرى الشركات العالمية، ولكن سلطات مطار القاهرة تتعامل بكل جدية وحزم مع الواقعة، وتتخذ كل الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن أمن وسلامة الركاب، سواء المسافرين أو القادمين من دول الخارج إلى الأراضي المصرية.

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