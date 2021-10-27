البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف الأراضى السعودية

أدانت وزارة خارجية البحرينية بشدة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف الأراضي السعودية بطائرات مسيرة مفخخة، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية وقوات التحالف العربي في التصدي لهذه الهجمات.

وشددت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا - على موقف البحرين الثابت والداعم بقوة لشقيقتها السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها دائمًا فيما تتبناه من سياسات وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان التحالف العربي قد أعلن، في وقت سابق، اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين، أطلقتهما ميليشيا الحوثي، تجاه مطار أبها الدولي ومدينة نجران.

وعلى صعيد آخر، أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، "إن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب، وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".

كما أدان الأمين العام محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة نجران بطائرة مسيرة مفخخة، مؤكداً تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.