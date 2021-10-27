الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تتسلم جائزة أفضل 10 مدن في التعلم على مستوى العالم

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

تسلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢١، بعد الإعلان عن حصول دمياط على الجائزة ضمن عشر مدن حول العالم لتحقيقها إنجازات بارزة فى مجال التعلم مدى الحياة، حيث جاء ذلك خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولى الخامس لمدن التعلم الذى ينظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة "UIL"  بكوريا الجنوبية فى الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر الجارى.

وألقت "المحافظ" كلمة مع الإعلان عن ذلك أعربت خلالها عن سعادتها بحصول دمياط على تلك الجائزة والتى جاءت بناء على توصية من هيئة محلفين مستقلة تضم خبراء دوليين، مشيرة إلى أن دمياط قد حققت خطوات ملموسة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتطوير المهارات الأساسية، الى جانب تحسين الصحة العامة وأيضاً دعم الملفات والقضايا المختلفة ، كما نوهت إلى أن دمياط قد عملت على تعزيز دور المرأة فى مجال ريادة الأعمال والذى تحقق من خلال المدينة الصديقة للنساء.

وفى هذا السياق، تحدثت "الدكتورة منال عوض" عن هذا المشروع الذى تم إنشاؤه كثانى مشروع على مستوى الجمهورية لتنمية مهارات السيدات وتدريبهن على الحرف المختلفة و آليات دراسات الجدوى من المشروعات لجعلهن رائدات أعمال، الى جانب ما يتيحه المشروع الذى كان يواجه تحديًا كبيرًا لانشائه خلال جائحة كورونا، من جانب ثقافى للسيدات وأطفالهن وذلك لوقوع المدينة بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.

فيما وقد وجهت "محافظ دمياط" التحية إلى معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة على ما يقدمه من دعم لمنهجية التعلم مدى الحياة، كما توجهت بخالص الشكر إلى جمهورية كوريا لاستضافتها هذا الحدث الهام.

وتأتى المدن الحاصلة على الجائزة دمياط "جمهورية مصر العربية"،والوكرة "قطر"،وبلفاست" المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية"، وكليرمونت فيران "فرنسا"، دبلن "أيرلندا"، وهويجوتزنغو "المكسيك"، ومدينة الجبيل الصناعية "المملكة العربية السعودية"، وأوسان "جمهورية كوريا"، وشنغهاى "جمهورية الصين الشعبية"، وويندهام "أستراليا ".

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