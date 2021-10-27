الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تصف فرض محكمة العدل الأوروبية غرامة عليها «بالابتزاز»

بولندا
بولندا

رفضت حكومة بولندا حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يطالب وارسو بدفع غرامة يومية تقدر بـ مليون يورو (1.2 مليون دولار) ووصفت الحكم "بالابتزاز".
 

وكتب نائب وزير العدل سيباستيان كاليتا تغريدة اليوم الأربعاء قال فيها "محكمة العدل الأوروبية تتغاضي ووتجاهل تماما الدستور  البولندي وأحكام المحكمة الدستورية".
 

وأضاف أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها، وأضاف "هذه مرحلة أخرى لتجريد بولندا من تأثيرها على النظام السياسي لدولتنا. هذا اغتصاب وابتزاز".


وقد أصدرت المحكمة أمرا بتغريم بولندا غرامة يومية بسبب رفض وارسو تطبيق تغيرات على إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل.

وعلى صعيد آخر، تعتزم السلطات البولندية زيادة عدد الجنود المتمركزين عند حدود البلاد مع بيلاروس إلى قرابة 10 آلاف جندي جراء استمرار زيادة عدد الأشخاص الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني. 

وقال وزير الدفاع ماريوش بلاشاك في تغريدة اليوم، إنه سيكون هناك 2500 جندي إضافي لدعم قوات حرس الحدود البولندية.

وتقول الحكومة البولندية، إن الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو يجلب اللاجئين عمدا من المناطق التي مزقتها الحروب إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي مايو، قال لوكاشينكو إن مينسك لن توقف المهاجرين من المضي إلى الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات الغربية الأكثر صرامة المفروضة على بيلاروس ردا على أعمال القمع العنيف للمتظاهرين السلميين بعد انتخابات متنازع عليها.

ونصبت الحكومة البولندية بالفعل سياجا شائكا على طول الحدود مع بيلاروس وتعتزم بناء جدار دائم.

وفي وقت سابق، تظاهر الآلاف في وارسو، احتجاجًا على صد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد بطريقة غير قانونية عند الحدود مع بيلاروس.

وجاب المتظاهرون وسط العاصمة البولندية حاملين لافتات تقول: "أوقفوا التعذيب عند الحدود" و"لا أحد غير قانوني".

بولندا محكمة العدل الأوروبية العدل الأوروبية وارسو العدل

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي

ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

الفريق محمد فريد مستشارًا لرئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»

مصر للطيران: تجهيز طائرة بديلة إلى موسكو بعد التأكد من سلبية التهديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربي يدين المخططات الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

إسرائيل تقرر دخول «تجار غزة» عبر «إيرز» بدءًا من الأحد المقبل

إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك في»