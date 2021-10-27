بولندا تصف فرض محكمة العدل الأوروبية غرامة عليها «بالابتزاز»

رفضت حكومة بولندا حكم محكمة العدل الأوروبية الذي يطالب وارسو بدفع غرامة يومية تقدر بـ مليون يورو (1.2 مليون دولار) ووصفت الحكم "بالابتزاز".



وكتب نائب وزير العدل سيباستيان كاليتا تغريدة اليوم الأربعاء قال فيها "محكمة العدل الأوروبية تتغاضي ووتجاهل تماما الدستور البولندي وأحكام المحكمة الدستورية".



وأضاف أن المحكمة تجاوزت صلاحياتها، وأضاف "هذه مرحلة أخرى لتجريد بولندا من تأثيرها على النظام السياسي لدولتنا. هذا اغتصاب وابتزاز".



وقد أصدرت المحكمة أمرا بتغريم بولندا غرامة يومية بسبب رفض وارسو تطبيق تغيرات على إصلاحاتها القضائية المثيرة للجدل.

وعلى صعيد آخر، تعتزم السلطات البولندية زيادة عدد الجنود المتمركزين عند حدود البلاد مع بيلاروس إلى قرابة 10 آلاف جندي جراء استمرار زيادة عدد الأشخاص الذين يحاولون الدخول بشكل غير قانوني.

وقال وزير الدفاع ماريوش بلاشاك في تغريدة اليوم، إنه سيكون هناك 2500 جندي إضافي لدعم قوات حرس الحدود البولندية.

وتقول الحكومة البولندية، إن الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو يجلب اللاجئين عمدا من المناطق التي مزقتها الحروب إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي مايو، قال لوكاشينكو إن مينسك لن توقف المهاجرين من المضي إلى الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات الغربية الأكثر صرامة المفروضة على بيلاروس ردا على أعمال القمع العنيف للمتظاهرين السلميين بعد انتخابات متنازع عليها.

ونصبت الحكومة البولندية بالفعل سياجا شائكا على طول الحدود مع بيلاروس وتعتزم بناء جدار دائم.

وفي وقت سابق، تظاهر الآلاف في وارسو، احتجاجًا على صد المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد بطريقة غير قانونية عند الحدود مع بيلاروس.

وجاب المتظاهرون وسط العاصمة البولندية حاملين لافتات تقول: "أوقفوا التعذيب عند الحدود" و"لا أحد غير قانوني".