آخرها «التموين».. أين وصلت مصر في ملف الميكنة للخدمات الحكومية؟

تسعى مصر منذ وقت طويل إلى الدخول في عالم الرقمنة، بحيث تصبح كل التعاملات القادمة رقمية لا تكلف المواطن جهد العناء والوصول إلى الهيئة الحكومية لتخليص خدماته، وفي نفس الوقت توفر أموال طائلة تهدر داخل تلك المؤسسات.

وقامت الحكومة برقمنة عدد لا بأس به من الخدمات الحكومية وكذلك المؤسسات والهيئات، لتقديم خدمات أسرع للمواطنين والدخول إلى عالم التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية كافة بلا استثناء خلال السنوات القليلة القادمة.

ولعل آخر القطاعات هي وزارة التموين، التي تتوسع الدولة في ميكنتها للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى التحول الرقمي الذي يحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة واكبت عملية التحول الرقمي من خلال ميكنة الخدمات للتسهيل على العملاء ومنع التزاحم في المكاتب كإجراء احترازى للوقاية من كورونا، مع رفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لدعم المواطن.

وتم وضع مشروعات خدمية بشكل لائق، وتحديث 1400 مكتب تمويني على مستوى المحافظات، وتم تطوير 300 مكتب من بين 553 ضمن خطة التطوير، وعقد بروتوكول مع شركة ايسكور لتقديم خدمات السجل بالتعاون مع البنوك.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية كما نجحت الوزارة في زيادة عدد الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية لتيسير حصول المواطن على خدمات الوزارة بسهولة ويسر خاصة الخدمات المتعلقة باستخراج بطاقات التموين وأيضًا خدمات السجل التجاري.

ولم يكن ذلك القطاع هو الأول في عملية الرقمنة حيث سبقته قطاعات ومؤسسات آخرى حكومية، دخلت العالم الرقمي وتم فيها ميكنة الخدمات الحكومية، وترصد "الدستور" في التقرير التالي رحلة مصر في رقمنة الخدمات الحكومية.

يعد مشروع "مصر الرقمية" نقلة نوعية في دخول مصر ذلك العالم، حيث أنه تم إنشاء بوابة إلكترونية تحت اسم بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار رقمنة الخدمات التي تقدمها الحكومة المواطنين لتوفير الوقت والجهد.

ويتم عبر ذلك الموقع تقديم كل الخدمات الحكومية للمواطنين من تموين وتعليم ومرور وغيرها من الخدمات عقب إنشاء حساب إلكتروني عبر الموقع واختيار كلمة سر مناسبة تستخدمه عند أداء خدمة حكومية معينة أو متابعة إجراءات الطلب الالكتروني عقب دفع الرسوم المتغير من خدمة لأخر حيث يمكن تحميله على الهاتف المحمول لتسهيل الخدمات للمواطنين.

من بين الخدمات التي اتاحتها الحكومة بشكل إلكتروني كانت الخدمات المرورية، والتي يمكن إنجازها عبر الإنترنت منها تظلم عن مخالفة رخص المركبات، أو تجديد رخصة المركبة، واستخراج بدل فاقد رخصة المركبة، أو بدل تالف رخصة مركبة، وسداد المخالفات.

تتيح عدة خدمات مرتبطة ببطاقات الدعم ومنها: (إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل فاقد أو بدل تالف لبطاقة تموين، تفعيل بطاقة تموين، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتي، نقل من محافظة إلى أخرى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا).

ويعد كيفية عمل موظفي الدولة في وزاراتهم بعد رقمنته، جزء هام من خطة مصر للرقمنة، فأجرت وزارة التخطيط دورات تدريبية مكثفة لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تمهيدًا لإطلاق 4 منصات إلكترونية للتحول الرقمي، الذي يأتي ضمن رؤية واستراتيجية مصر الرقمية.

وتم اختيار ما يقرب من 50 ألف موظف حكومى شاب لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في الوزارات بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع توفير حوالي 50 ألف حاسب آلى أمام كل الموظفين المدربين على التشغيل وتداول البيانات، وفقًا لقطاعات التنسيق الأفقية والرأسية بين الوزارات.