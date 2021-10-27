مجلس جامعة الأزهر يكرم العلماء الواردة أسماؤهم بتقرير «ستانفورد» الأمريكية

كرم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، اليوم بمقر فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، والذين تضمنهم تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية لهذا العام، والبالغ عددهم 20 عضو هيئة تدريس، بزيادة عند العام الماضي قدرها 100%.

وحرص رئيس الجامعة على النزول من منصة المجلس وتكريم الأساتذة في مقاعدهم، مؤكدًا أن صاحب العلم مكرم بعلمه الذي أثرى البشرية، معربًا عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز العلمي الكبير الذي تشهده الجامعة بفضل جهود أبنائها في جميع الكليات، والمكرمون هم كل من:

-الدكتور جمال أبو السرور، أستاذ أمراض النساء والولادة بطب الأزهر بنين القاهرة، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، عميد كلية الطب الأسبق.

-الدكتور خالد مخيمر، وكيل كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث.

-الدكتور ياسر صادق، أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بأسيوط.

- الدكتور عصام شعبان، أستاذ الفيزياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

-الدكتور هشام البشبيشي، أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة بنين بالقاهرة.

-الدكتور عاطف الطاهر، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بأسيوط. -الدكتور كمال علي، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

-الدكتور شمس عيسى، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

-الدكتور جمعة سند، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.

-الدكتور كمال رسلان، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

-الدكتور محمد بدران، أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

-الدكتور حسن سعد الدين، أستاذ الميكروبيولوجي وعلوم النبات بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

-الدكتور محمد زين، أستاذ علوم النبات بكلية العلوم بنين القاهرة.

-الدكتور ياسر عبد المعبود، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بأسيوط.

-الدكتور رضا عبد الحميد، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

- الدكتور إسماعيل عوض، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

-الدكتور عبد الرحمن علي، أستاذ الميكروبيولوجي وعلوم النبات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

- المرحوم الدكتَور أحمد سالم، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين بالقاهرة "تكريم أسرته".

-الدكتور خالد علي، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بنين بالقاهرة.

-الدكتور صابر خميس شعبان، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم بنين بأسيوط.