المؤتمر الدولي للجامعات البحرية يواصل أعماله لليوم الثاني

تواصلت اليوم الأربعاء أعمال اليوم الثانى من فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات البحرية لعام ٢٠٢١، والذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

حضر فعاليات اليوم الثانى الدكتور جلين بلاكوود، رئيس الاتحاد الدولي الجامعات البحرية الدولية، والدكتور تاكيشىناكازاوا المدير التنفيذي للاتحاد الدولى للجامعات البحرية الدولية،والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، ولفيف من رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد الدولي للجامعات البحرية "IAMU"، ونخبة من خبراء المجتمع البحري الدولي رؤساء الجامعات والممثلين الرسميين للجامعات البحرية الدولية الأعضاء بالاتحاد.

وبدأت فعاليات اليوم الثانى بعرض ومناقشة مشروعات التطوير الخاصة باتحاد الجامعات البحرية الدولية والمشروعات البحثية لعام٢٠٢١، حيث ناقش الباحثين نتائج بحوثهم خلال العام الماضى فى تخصصات التقنية الحديثة لمناورات السفن ومنع التصادم، وتقنيات كفاءة استخدام بدائل الطاقة ووقود السفن، والأمن السيبارانى لمنظومة الخرائط الإلكترونية، وإدارة الطاقة نحو موانئ نظيفة، ومعايرةانبعاثات العوادم الغازية من السفن بإستخدام تحليل بيانات AIS، وتقييم المخاطر البحرية بالممرات الضيقة، وتحديات استخدام الرقمنةبصناعة النقل البحرى، وتطوير قواعد بيانات التدريب بإستخدام VR محاكاة الواقع بالذكاء الصناعي.