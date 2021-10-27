الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: قلقون من احتمال انتشار مجموعة «فاغنر» في مالي

ليندا توماس جرينفيلد
ليندا توماس جرينفيلد

أعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد عن قلقها الشديد بشأن احتمال انتشار مجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية في مالي.

وقالت جرينفيلد ـ في تصريح أوردته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء ـ "إننا نبدي قلقنا البالغ إزاء التقارير التي تفيد بإمكانية نشر مرتزقة روس في مالي والمخاطر التي قد يمثلها ذلك على السلام والأمن في المنطقة".

وانتقدت السفيرة الأمريكية، الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة الروس بحق المدنيين، معتبرة أن وجود المرتزقة الروس في مالي سيفاقم الوضع الأمني في المنطقة.

وتقدم مجموعة "فاغنر" التي تنفي السلطات الروسية أي صلة بها، خدمات صيانة للمعدات العسكرية والتدريب، لكنها متهمة من قبل فرنسا خصوصا بأنها تتقاضى أجرا من موارد البلدان المضيفة وتخدم مصالح الكرملين.

وتم الإبلاغ عن وجود القوات شبه العسكرية التابعة لفاغنر في العديد من البلدان الأفريقية لا سيما في إفريقيا الوسطى وليبيا وأيضا في سوريا.

وحذرت عدة دول أوروبية في مقدمتها فرنسا وألمانيا من أن اتفاقا بين باماكو وفاغنر من شأنه أن يعيد النظر في وجودها العسكري في مالي.

وعلي صعيد اخر.. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين سيندي ماكين سفيرة للولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

وجاءت المصادقة من قِبل المجلس بعد قرابة أربعة أشهر من ترشيح الرئيس الأمريكي جو بايدن لسيندي، أرملة السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين الذي امتدت علاقته ببايدن لعدة عقود.

ومن المقرر أن تركز سيندي ضمن مهامها على مكافحة أزمة الجوع العالمي والتوسع في إتاحة المواد الغذائية ذات الجودة للفقراء حول العالم.

ويشير مراقبون إلى أن وجود سيندي، المنتمية للحزب الجمهوري، في إدارة بايدن الديمقراطية يعكس توجهًا يتجاوز الحزبية في البيت الأبيض، كما يشير إلى ميل سيندي نحو الحزب الديمقراطي خصوصًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عداوته لزوجها الراحل جون ماكين الذي كان مرشحًا رئاسيًا عن الحزب الجمهوري عام 2008.

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو  بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، و هذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

مالي سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة الامم المتحدة نيويورك أمريكا

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