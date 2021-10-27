الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تقرر دخول «تجار غزة» عبر «إيرز» بدءًا من الأحد المقبل

معبر إيرز
معبر إيرز

قررت إسرائيل فتح معبر «بيت حانون - إيرز»، أمام التجار الفلسطينيين من غزة، بدءًا من الأحد المقبل، وذلك في إطار تسهيلات تقرها تل أبيب إلى القطاع المحاصر.

وأكد غسان عليان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه بدءًا من الأحد المقبل، سيتم السماح لتجار غزة، الذين يحملوت تصاريح، بالدخول إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن ذلك القرار جاء بعد زيادة عددهم.

وأعلنت إسرائيل، منذ نحو أسبوع، زيادة عدد التصاريح إلى تجار قطاع غزة، بـ 3 آلاف تصريح، ليصبح إجمالي عدد التجار المسموح لهم بالدخول إلى إسرائيل 10 آلاف تاجر.

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