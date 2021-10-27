الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنك ناصر يطلق حملة تطعيم ضد كورونا لموظفيه وأسرهم

محمد عشماوي
محمد عشماوي

أطلق بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، حملة تطعيم لموظفي البنك وأسرهم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، دعماً لمبادرات البنك المركزي لتوفير كل سبل الحماية والأمان للعاملين في القطاع المصرفي المصري، في إطار خطة الدولة للتوسع في تطعيم جميع العاملين بها ضد فيروس كورونا وانطلاقًا من حرصه الدائم على سلامة موظفيه.

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن البنك برئاسة وزير التضامن الاجتماعي حرص منذ بداية أزمة كورونا على إطلاق العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وأمان جميع العاملين والعملاء، حيث إن الحفاظ على سلامتهم يأتي على رأس أولوياتنا، مؤكدا أن الموظفين هم الثروة الأساسية للبنك.

وأضاف عشماوي أن حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" لموظفي البنك تحمل أيضًا رسالة توعوية لجميع المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح لحماية أنفسهم وعائلاتهم والمساهمة في التغلب على الوباء، مثمنًا جهود وزارة الصحة في مكافحة الوباء منذ رصده حتى الآن، عبر إجراء الفحوصات ومتابعة المصابين في المستشفيات والمراكز الصحية، وصولًا إلى إطلاق حملة التطعيم.

وفى سياق آخر، أشار العضو المنتدب إلى أن البنك قدم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه تقريبا للمرأة المصرية، بهدف تمكينها اقتصاديا، حيث إن النسبة الأكبر من قروض التمويل متناهي الصغر تستحوذ عليها السيدات اللاتي بطبيعتهن يملن إلى الالتزام، الأمر الذي يجعل التعثر ضئيلا بالقطاع، وربما يكون معدوما، ويولي البنك اهتمامًا كبيرًا بالمرأة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل الدعم لها وتنمية قدراتها وترسيخ حقوقها في المجتمع باعتبارها وزير مالية الأسرة.

القطاع المصرفي وزير التضامن بنك ناصر الاجتماعي مبادرات البنك المركزي نيفين القباج التضامن الاجتماعي البنك المركزي فيروس كورونا

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