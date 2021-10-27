«مكرم»: حرصنا على تعريف شبابنا في الخارج بجهود مصر في الموارد المائية

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن الوزارة حرصت على تعريف شبابنا في الخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث بجهود الدولة المصرية في مجال الموارد المائية والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، مقدمة كل الشكر إلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الذي عقد حلقة نقاشية موسعة مع هؤلاء الشباب وأجاب على كل أسئلتهم واستفساراتهم.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فاعليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة للمياه 2021 في نسخته الرابعة، وذلك بحضور أ. د. محمد الشناوي مستشار وزير التعليم العالي للبحث العلمي، و أ. د. هاني سويلم أستاذ الموارد المائية والتنمية المستدامة بجامعة آخن الألمانية وأحد رواد مؤتمرات "مصر تستطيع"، و أ. د. هشام العسكري أستاذ علوم نظم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية وأيضا أحد رواد مؤتمرات "مصر تستطيع".

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، في كلمتها، إلى أن موضوع المياه يرتبط بحقوق الإنسان، لافتة إلى إطلاق السيد الرئيس لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، في سبتمبر الماضي كأول استراتيجية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وفي هذا الإطار سلطت الوزارة الضوء على المشروع القومي الكبير "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري، الذي أطلقه أيضا السيد الرئيس بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه انطلاقا من ذلك عملت الوزارة بقوة لدعم مشروع "حياة كريمة"، حيث تم إطلاق حملة التبرعات الأولى للمصريين بالخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التخطيط، حيث تم إنشاء أول منصة إلكترونية تتيح للمصريين بالخارج المشاركة في هذا المشروع القومي والتنسيق لتكوين فريق تطوعي من الشباب، للمشاركة في فعاليات المشروع من تعليم للشباب أو تنمية قدراتهم وتوفير فرص أفضل لهم بجانب الدعم المادي، كما تم عقد عدد من الفعاليات لتوضيح أهداف المشروع والعمل على إشراك المصريين بالخارج في أنشطته التنموية المختلفة، وأسفر ذلك عن أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، أهدت أكثر من 6 مليون جنيه لصالح مشروع "حياة كريمة".