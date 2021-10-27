الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

سفير الصين بالقاهرة: دفعة جديدة من لقاحات كورونا تصل مصر قريبًا

سفير الصين بالقاهرة
سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج

أكد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن هناك دفعة جديدة من لقاحات كورونا تصل إلى ما يقرب من مليوني جرعة تصل مصر قريبا.

وأضاف السفير، في كلمته خلال مؤتمر صحفي تعقده السفارة الصينية بالقاهرة الآن، أنه خلال تقديمه التقرير السنوي لمهمته في مصر لحكومة بلاده الأيام الماضية، وجد اهتماما صينيا بالغا بالعلاقات مع مصر.

وأوضح أن القيادة الصينية تقدر تطوير العلاقات مع مصر، وتثمن حجم الإنجازات والاتفاقات في جميع مجالات التعاون بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا المستجد والذي شهد مزيدا من تطوير العلاقات بين مصر والصين.

وأشار إلى أن حجم الاتفاقات وتوسيع مجالات التعاون بين مصر والصين يعد دليلا جديا على قوة العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن بالنسبة لمجال التعاون في مواجهة كورونا فقد وصل حجم بيع وشراء اللقاحات بين البلدين إلى ما يقرب من 10 ملايين جرعة، وهذا العام سيصل حجم البيع والشراء إلى 100 مليون جرعة.

وأضاف أن مصر كان لها موقف قدرته الصين، حيث لم تنسق إلى الادعاءات التي لاحقت بكين بشأن الوباء، ورفضت مصر تسييس الوباء وإساءة سمعة الصين، مشيرًا إلى أن مواقف مصر والصين مشتركة حيث يؤمن البلدان بأنه من أجل هزيمة الوباء لابد من التضامن والتعاون الدولي.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة أن من بين المواقف المشتركة بين البلدين هو مشاركتهما في مهمات حفظ السلام الدولي في جميع أنحاء العالم لأن البلدين يعرفان قيم الحفاظ على السلام الدولي. 

وأشاد السفير الصيني خلال المؤتمر الصحفي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية لاتخاذ سلسلة من السياسات لمواجهة الفقر، وكان من ضمن المبادرات الناجحة هي مبادرة "حياة كريمة".

وقال السفير إن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يعود بالفوائد الملموسة لكلا الشعبين.

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