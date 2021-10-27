رئيس «مستثمري العاشر»: تأثير أزمة الطاقة العالمية على الصناعة المصرية جزئية

قال الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن تأثير أزمة الطاقة العالمية على الصناعة الوطنية جزئية؛ بسبب الجهود التى بذلتها القيادة السياسية في أن تتحول مصر من دولة مستهلكة إلى دولة منتجة لأغلب مشتقات الطاقة ممثلة فى الكهرباء والغاز الطبيعى والمشتقات البترولية.

وأشار "عارف" في تصريحات اليوم، إلى أن الاقتصاد المصري والصناعة الوطنية أصبحت قادرة على امتصاص الأزمات العالمية ومواجهتها بفضل خطة التنمية المستدامة التى نجحت مصر فى تحقيقها خلال 5 سنوات فقط، والتي نتج عنها حسن إدارة واستغلال للمواد الطبعيية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 على الوجه الأمثل واتجاه الدولة لدعم حركة الإنتاج المحلى وتقويته وتشجيع الاستثمارات.

ولفت إلى أن مصر لن تشهد زيادة كبيرة فى حركة الأسعار تأثراً بالأزمة العالمية بسبب تماسك الإقتصاد المصرى واستمرار دعم الدولة وتشجيعها للصناعة الوطنية نتيجة تحقيق مصر للإكتفاء الذاتى من كافة وسائل الطاقة وعدم اللجوء إلى الإستيراد، مشيرًا إلى أن الطاقة تعتبر وقود الصناعة والإنتاج.

ونوه بأن الاقتصاد المصر يشهد حاليا انفراجة كبيرة رغم أزمة الطاتقة العالمية وتوسعات ضخمة للعديد من المشروعات فى مجالات متعددة أهمها البنية التحتية والزراعة والصناعة، وزيادة القدرة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى الداخلى والمحافظة على الأسعار واستقرارها بشكل يجعل الاقتصاد الوطنى بعيداً عن التأثيرات العالمية.