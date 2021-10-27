الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القضاء البريطانى ينظر فى استئناف حكم عدم تسليم أسانج لواشنطن

جوليان أسانج
جوليان أسانج

تنظر محكمة لندن العليا الأربعاء في استئناف الحكومة الأمريكية قرار المحكمة البريطانية عدم تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج لواشنطن المعرض في الولايات المتحدة للسجن 175 عاما.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أشارت مصادر مطلعة إلى أن "الجلسات ستستمر يومي الأربعاء و الخميس وسط سعي واشنطن إلى تسلم أسانج، حيث يريد مكتب المدعي العام الأمريكي تقديمه للمحاكمة بتهمة السرقة و الكشف عن معلومات سرية متعلقة بالدفاع".

وخسر فريق المدافعين عن أسانج في أغسطس الماضي حكما قضائيا مما مكن من إعطاء الحكومة الأمريكية مزيدا من الأسباب للاستئناف على قرار حظر التسليم.

وقضت محكمة في لندن في يناير الماضي بأن "تسليم مؤسس أسانج إلى الولايات المتحدة أمر مستحيل، مستندة في قرارها إلى مخاوف على صحة السجين العقلية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ،انتهى المطاف بأسانج في البداية في سجن بريطاني بسبب أحداث عام 2012، حيث اتهم في السويد بـ"التحرش الجنسي"، و كان على بريطانيا أن تقرر تسليمه، لكن أطلق سراحه بكفالة، و لجأ بعدها إلى سفارة الإكوادور لدى لندن، حيث ظل هناك لمدة سبع سنوات، لتغلق السلطات السويدية القضية في وقت لاحق.

في أبريل عام 2019، أدين بتهمة عدم المثول أمام المحكمة في عام 2012 في محكمة و ستمنستر الابتدائية، ثم سمحت السلطات الإكوادورية للشرطة البريطانية بدخول السفارة و اعتقاله مطلع شهر مايو من العام ذاته، و حكمت محكمة بريطانية على أسانج بالسجن لمدة 50 أسبوعا.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في أبريل عام 2019، أنها اتهمت أسانج بالتآمر مع المخبر السابق لموقع "ويكيليكس" تشيلسي مانينغ، في اختراق شبكات أجهزة الكمبيوتر الحكومية و نشر وثائق عسكرية سرية.

 

حكم تسليم قضاء نظر واشنط بري ستئناف الـ عدم بريطاني القضاء سليم واشنطن البريطاني القضاء البريطاني استئناف

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