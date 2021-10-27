الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق هائل يلتهم 400 طن من قش الأرز فى دكرنس بالدقهلية

حريق في قش الأرز
حريق في قش الأرز

شب حريق هائل في موقعين لتجميع قش الأرز في عزبة الديسة التابعة لقرية الربيعة مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، حيث تسبب  الحريق في ظهور سحب من الدخان، فيما تمكنت 5 سيارات إطفاء من السيطرة علي الحريق.

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حريق في قش الأرز

تلقي اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في موقعين متجاورين لتجميع قش الأرز في عزبة الديسة التابعة لقرية الربيعة دائرة المركز.


هرعت سيارات الإطفاء إلي موقع الحريق، واستعانوا بسيارات الإطفاء في المراكز المجاورة حتي وصل عدد سيارات الإطفاء في موقع الحريق إلي 5 سيارات وتمكنوا من السيطرة علي النيران.

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حريق في قش الأرز


وتبين نشوب الحريق في موقعين لتجميع قش الأرز على أرض بمساحة 2 فدان، ملك سليمان حميد حبي، وشقيقه، في عزبة الديسة، وجاري تحديد سبب الحريق.
 

وأكد شهود الواقعة أن الحريق شب في باللات قش الأرز، وجري استخدام اللوادر لعمل فاصل بين الأجزاء المحترقة والأخرى التي لم تصل إليها النيران لمنع انتشار النار في كامل مسطح الموقع، وتم منع ووصول النار لأكثر من 100 طن قش أرز، وشارك عدد من أهالي العزبة في محاولات السيطرة علي النيران، إلا أن الأجزاء التي طالتها النيران لم يتمكن أحد من الوصول إليها لانتشار النار فيها بسرعة كبيرة،
وظهرت سحب من الدخان  بالمنطقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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حريق في قش الأرز
حريق قش الأرز عزبه الديسه قريه الربيعه دكرنس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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