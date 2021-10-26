الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين مطروح»: 9 مخابز متطورة لإنتاج الخبز بأعلى جودة

الخبز
الخبز

قال حسن الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح إنه هناك خطة لتطوير المخابز لتتحول من نصف آلي إلى مخابز آلية بالكامل، حتى تقوم بإنتاج كامل حصتها من الدقيق استخراج 82% لإنتاج الخبز البلدي وفقًا للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية وذات الجودة العالية بدلاً من المخابز التى تعمل نصف آلي وغير متطورة، وبالتالي لا تستطيع إنتاج حصص دقيق كاملة.

أضاف وكيل تموين مطروح أن إجمالى عمليات التطوير في المخابز البلدية التي تعمل بنصف آلى بلغت 9 مخابز بلدية فئة الـ5 قروش وتقوم على إنتاج الخبز بأعلى جودة، حيث يصل قطره 30 سم وهو أعلى من المعدلات والمواصفات القياسية التي تشترط أن يكون قطره 18 سم ووزنه 90 جرامًا.

أوضح مدير تموين مطروح أن هناك منافسة بين المخابز المتطورة دون غيرها في الإنتاج المطابق للمواصفات وهو الذي يحصل على نسبة توزيع ومبيعات أعلى من المخابز غير المتطورة.

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