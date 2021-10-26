الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمين العام لـ«الناتو» يؤكد قوة الشراكة مع السويد

الناتو
الناتو

أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، على قيمة شراكة الحلف مع السويد بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات والتدريبات المشتركة والحوار السياسي.

وخلال زيارة ستولتنبرج إلى ستوكهولم، اليوم الثلاثاء، التقى بالملك كارل السادس عشر جوستاف، ملك السويد، وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء ستيفان لوفين، وأشاد بإسهامات السويد في مهمات وعمليات الناتو، من غرب البلقان إلى العراق.

كما ناقش الأمين العام ورئيس الوزراء -وفق بيان الناتو- التقدم المحرز في تعزيز التعاون بين الناتو والسويد.

وشارك نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوان وسفراء الناتو في ندوة حول "التحديات الأمنية في منطقة بحر البلطيق"، استضافتها وزيرة خارجية السويد آن ليندي، ووزير دفاع السويد بيتر هولتكفيست، ووزير الشؤون الداخلية للسويد ميكائيل دامبرج.

كما التقى الأمين العام ونائب الأمين العام ومجلس شمال الأطلسي مع رئيس البرلمان، أندرياس نورلين، وكبار ممثلي البرلمان السويدي. 

ومن المقرر أن يزور ستولتنبرج غدا الأربعاء قاعدة بيرجا البحرية مع وزراء دفاع فنلندا والسويد، وسيكون لديهم فرصة لمشاهدة التدريبات البحرية السويدية والفنلندية المشتركة "سوينكس 21".

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج السويد ستوكهولم ستيفان لوفين

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وائل لطفي

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