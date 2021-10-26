برلماني: إلغاء الطوارئ يعكس حرص الدولة على سرعة تأسيس الجمهورية الجديدة

قال علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ يؤكد أن الدولة المصرية تتجه بسرعة إلى الجمهورية الجديدة القائمة على الديمقراطية احترام الدستور والقانون.

وأضاف عبدالنبي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، "أننا لم نكن لنصل لهذا القرار بدون تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم لكى تنتصر مصر على الإرهاب وتصل إلى هذه اللحظة التاريخية بإلغاء مد حالة الطوارئ".

وأشار إلى أن ذلك القرار يعد من أهم المؤشرات على استقرار الدولة بعد عدة سنوات من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف هدمها ما يشير على دورها في مواجهة الإرهاب والمخططات التي كانت تستهدف اشعال الفتن بين جموع الشعب المصري.

وأوضح أن قرار إلغاء حالة الطوارئ سيساهم بشكل فعال في جذب الاستثمار الأجنبي خاصة أن عدد كبير من المستثمرين كان يرى أن حالة الطوارئ تشير بشكل واضح إلى حالة من عدم الاستقرار داخل الدولة التي تعلنها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر "فيس بوك": “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار. ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.