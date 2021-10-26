القاهرة تستجيب لطلب السنغال لدعمها فى تنظيم مؤتمر المياه

استجابت مصر لطلب السنغال، لدعمها في تنظيم المؤتمر العالمي للمياه الذي يعقد كل عامين، بالتنسيق مع المجلس العالمي للمياه.

وضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، قام د.محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري وسيرين مباي ثيام وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال فى مجال المياه.

وصرح الدكتور عبدالعاطى، بأن توقيع هذه المذكرة يأتى تتويجًا للروابط القوية والتفاهم والتعاون الوثيق بين البلدين بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وحسن استخدام الموارد المائية.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين فى الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفان مثل منتدى المياه العالمي التاسع والمزمع عقده العام القادم فى السنغال وأسابيع المياه في القاهرة، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة "مبادرة داكار ٢٠٢٢".

كما يهدف البروتوكول لتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلتا الدولتين، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كافة مجالات إدارة الموارد المائية وخصوصًا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.