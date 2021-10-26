بدء أعمال تبطين ترعة السهلية بمنيا القمح

انطلق العمل في تبطين ترعة السهلية المتفرعة من «الخليجي» بالوحدة المحلية في قرية سنهوا في الشرقية.

وقال محمد عبدالوهاب رئيس مجلس مدينة منيا القمح، إن تاهيل الترع سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه نهايات الترع والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهائيات الترع بأسرع وقت.

وأضاف أنه جار إزالة الحشائش الدورية للترع وتقليل تكلفة الصيانة وزيادة الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يساعد على كثافة العمالة في تحقيق أهداف الدولة للقضاء على البطالة.

وأكد سعيد بدوي، مزارع، أن أعمال تأهيل الترع ستساهم في حل مشاكلهم وتوصيل المياه في نهايات الترع، وضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية لمحاصيلهم بمياه جارية نظيفة بعد أن كانت مهملة.

وعبر زكريا علي عن فرحته بالإعلان عن تبطين الترع، قائلا: «هتساعدنا كفلاحين في أعمال الزراعة وهتحل مشاكلنا وهيكون في زيادة في المحاصيل الزراعية».