الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن التونسى يداهم مقر حركة النهضة ويصادر قاعدة بيانات

الأمن التونسي
الأمن التونسي

داهمت سلطات التحقيق في تونس مقر حركة النهضة الإخوانية كما صادرت "قاعدة بيانات" بعد ثبوت شبهة تمويل خارجي.

وأكدت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، توجه إلى مقر حزب حركة النهضة وسط العاصمة وصادر "الخادم" (قاعدة البيانات الالكترونية) التابع للحركة لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة.

وأوضحت المحكمة في بيان أن عملية مصادرة "الخادم"، تأتي في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بقضية "اللوبيينق" المنشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، حيث كشفت هذه الأبحاث عن وجود شبهة اتصال بين حركة النهضة وشركة "اللوبيينق" عبر استعمال بريد إلكتروني تابع للحركة، كما اتضح أن الحساب الإلكتروني المستخدم في التواصل تابع لمشغل تونسي.

وأشارت المحكمة الابتدائية إلى أن الأبحاث في هذه القضية لا تزال متواصلة.‎

وكانت حركة النهضة أكدت أمس الإثنين، تحول قاضي تحقيق إلى مقرها المركزي بالعاصمة، في إطار "التحقيق فيما سمي بقضية "اللوبيينق" التي رفعها السياسي والوزير السابق محمد عبو ضدها"، مؤكدة أنها تحترم القانون في كل أنشطتها.

وقد داهمت فرقة أمنية، أمس، مقر حركة النهضة الإخوانية المركزي وسط العاصمة تونس لإجراء تحقيقات في ملف "التمويل الأجنبي".

تونس سلطات التحقيق حركة النهضة الاخوانية تمويل خارجي قاعدة بيانات

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وائل لطفي

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