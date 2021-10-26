حصاد القوى العاملة اليوم.. لقاء وزير القوى العاملة بالجالية المصرية بقطر

شهد حصاد وزارة القوى العاملة الثلاثاء، عدد من الأحداث الهامة، حيث أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال لقاءه بعدد من أعضاء الجالية المصرية في قطر، ضرورة استكمال قواعد البيانات للعمال المصريين في الخارج لتقديم كافة الخدمات لهم، لافتًا إلى أنه يتم خلال المرحلة الحالية إعداد قواعد بيانات المصريين العاملين بالخارج، من خلال مبادرة "سجل نفسك" عبر بوابة وزارة القوى العاملة المصرية.

أكد أن هذه المبادرة تتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج ومساعدتهم علي إزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم مع التأكيد على أن السفارات المصرية وقنصلياتها والمكاتب العمالية بها ستكون علي اتصال دائم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل.

https://www.dostor.org/3609312

وأقام وزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد المري، حفل عشاء على شرف مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ95 التي أقيمت بالعاصمة الدوحة خلال يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، بحضور وزير القوى العاملة والسفير المصري عمرو الشربيني والوفد المصري المشارك، وناصر المير رئيس المجلس، والدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي نائب رئيس المجلس عن الحكومات، ويعقوب يوسف من البحرين عن العمال.

https://www.dostor.org/3609163

واختتمت الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية أعمالها بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة حكومة مصر ممثلة في وزير القوى العاملة محمد سعفان، وترأس الجلسة الختامية ناصر المير، رئيس المجلس الجديد وبحضور نائبي الرئيس الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي عن فريق الحكومات، ويعقوب يوسف عن العمال، فضلا عن أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة، والوزير المفوض محمد خير، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجمال قادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والدكتور عامر بن محمد الحجري المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.

https://www.dostor.org/3609476

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 7248 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 1222 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2793 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

https://www.dostor.org/3609155