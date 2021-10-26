الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: أرباح البورصة اليوم تزيد عن 12 مليار جنيه بفضل إلغاء مد حالة الطوارئ

النائب محمد احمد
النائب محمد احمد الجبلاوي

أكد النائب محمد احمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة، الأهمية السياسية والاقتصادية والأمنية الكبيرة، لقرار الرئيس السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة، قائلا: “قرار أثلج صدور ملايين المصريين، وكانت له ولا تزال ردود الفعل قوية في الداخل والخارج”.

وأشار الجبلاوي في بيانه اليوم الثلاثاء، إلى المكاسب الهائلة التي حققتها البورصة اليوم، وتخطت الـ12 مليار دولار متأثرة بتداعيات القرار التاريخي للرئيس برفع حالة الطوارئ.

وقال إن قرار الرئيس وتوقيته يثبت للجميع في الداخل والخارج، أن آثاره ستكون هائلة على جميع المستويات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية، ويُصدر صورة أكثر إشراقا للعالم حول الأمن والاستقرار في الوطن. 

واختتم النائب بأن مصر تتجه بقوة للجمهورية الجديدة، وتفسح الأبواب أمام التنمية وكافة حقوق الإنسان وحياة جديدة مشرقة وسط المجتمعات الحديثة والقوية. 

يذكر أن الرئيس السيسي قرر أمس، إلغاء مد قانون الطوارئ، وهو ما سبب ردة فعل مرحبة محلية ودولية معتبرة أنه قرار تاريخي ويسعد الجميع وانطلاقة للمستقبل.

الجبلاوي السيسي حالة الطواري الطاقة قانون ا مصر إلغاء قرار

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