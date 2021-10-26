الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بلاغ للنائب العام ضد عصابة تتاجر في المخدرات وتستغل قاصرات بالدعارة

حمادة الصاوي
حمادة الصاوي

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ الي النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قيد برقم 108382 لسنة 2021 ضد عصابة إجرامية تتاجر في البشر واستغلال قاصرات في الدعارة والاتجار بالمخدرات.

وقال محمود في بلاغه أنه أثناء عرض برنامج الثامنة مساء تقديم الإعلامي محمد الغيطي  ظهرت بإحدي فقراته المذاعة بتاريخ 25 أكتوبر2021 استغاثة من أحد الأشخاص بوجود عصابة إجرامية تتاجر في البشر واستغلال قاصرات في الدعارة والإتجار بالمخدرات، وتم ذكر الأسماء والوقائع تفصيلا للمجرمين أصحاب النشاط الإجرامي الذي فاق كل وصف وتصور، وهو الأمر الذي يقع تحت تأثيم القانون رقم 64 لسنه 2010 ونصت المادة 12 من قانون مكافحه الاتجار  بالبشر على أن: " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن  6أشهر والغرامهلكل من علم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك".

وأضاف طارق محمود أن الإعلامي محمد الغيطي صرح بأنه تحت يده العديد من المستندات والمقاطع المصورة التي تثبت ارتكاب هؤلاء الأشخاص لتلك الجرائم، وعلى استعداد تام لتقديمها لأي جهة تحقيق مختصة والإدلاء بأقواله.

وتابع: «نتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ طالبين فحص الحلقة سالفة البيان وتفريغها والكشف عن محتواها والمذكور فيها تفاصيل الجناة ومقر إقامتهم، وسرعة إجراء التحريات حول تلك الواقعة وسرعة ضبط الجناة الذين قد تصل العقوبات ضدهم للمؤبد لقيامهم بارتكاب جرائم الإتجار بالبشر والدعارة والتعذيب والاحتجاز دون سند وجرائم أخرى كثيرة».

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيق عاجل وفوري فى الوقائع التي وردت في الحلقة المذاعة بتاريخ 25 أكتوبر 2021 من برنامج الثامنة مساء تقديم الإعلامي محمد الغيطي، وطلب الاستماع لأقوال الإعلامي محمد الغيطي وتمكينه من تقديم ما تحت يده من مقاطع ومستندات تفيد التحقيقات، كما طالب بسرعة ضبط الجناة الذين سيكشف عن هويتهم بالتحريات، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.

مخدرات أكتوبر حبس محاكمة عرض محامي متهم السجن

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