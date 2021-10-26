الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خطوة بخطوة.. كيفية تحضير «فطيرة الدجاج» بطريقة صحية

فطيرة الدجاج
فطيرة الدجاج

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة وصحية لتناول الدجاج؛ فإليك وصفة الدجاج التقليدية التي يمكن صناعتها بطريقة لذيذة وسهلة من خليط الخضار المتبقي في نهاية الأسبوع بالإضافة إلى الفطيرة ذات السعرات الحرارية العالية، ولاختصار وقتك قدر الإمكان  قطّع الخضار في الليلة السابقة.

مكونات فطيرة الدجاج 

نصف كيلو من  صدور الدجاج النيئة منزوعة العظم منزوعة الجلد
كوبان  من الفطر
1/3 كوب من البازلاء المجمدة
1/3 كوب ذرة مجمدة
2 جزر مقسمة إلي  مكعبات
2 سيقان كرفس مقسمة إلي  شرائح
1  ثمرة فلفل حلو مقسمة إلي مكعبات
1 بصلة  صغيرة مقطعة إلي مكعبات
1 علبة كريمة منخفضة الصوديوم مكثفة من شوربة الدجاج
2 ملعقة كبيرة زعتر مجفف
1 ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
1 ملعقة صغيرة مسحوق بصل
1 ملعقة صغيرة بذور كرفس
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
زيت زيتون بخاخ طبخ

طريقة تحضير فطيرة  الدجاج

أحضر إناء للطهي ثم رش بداخله  زيت زيتون، وضع صدور الدجاج في طبقة واحدة في قاع الطاهي البطيء.
ثم وزع جميع الخضار المقطعة بالتساوي فوق الدجاجـ وبعدها  أضف الأعشاب والبهارات بالتساوي فوق الخضار، ثم اسكب حساء الدجاج بالكريمة المكثفة بالتساوي على الدجاج والخضروات، بعدها قم بتغطية المزيج وأطهيه على نار هادئة لمدة ثماني ساعات.

وعند الانتهاء أفرم الدجاج بشوكتين،وستلاحظ أ، الأمر سيكون  سهلا لأن الدجاج سيصبح رطبا.

المكونات الغذائية لفطيرة الدجاج بالتفاح 

تكفي هذه الوصفة أربعة أشخاص، وتحتوي علي  4.5 جرام  من الدهون، و 70 مجم جرام الكوليسترول، بالإضافة إلي  380 مجم من الصوديوم، وإجمالي الكربوهيدرات 21 جرام
كما يحتوي علي نحو 4 جرام من الألياف، وسكريات بنحو 6 جرام وقرابة 27 جرام من البروتين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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