حبس تشكيل عصابى تخصص فى ترويج الأقراص المخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج الأقراص المخدرة، متخذتين من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (سيدتين ونجل إحداهما، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم)، وذلك أثناء تواجدهم بالمنطقة سكنهم، وبحوزتهم (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار فى المخدرات

تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة.. ونرصد العقوبات الجنائية لتلك الحيازة والاتجار في المواد المخدرة:

حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.