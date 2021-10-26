الاستثمار الأوروبي يدعم برامج الطاقة والتحول الأخضر في أرمينيا بـ15 مليون يورو

وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وصندوق شراكة أوروبا الشرقية ومدينة يريفان في أرمينيا، اليوم، على عقود استثمارية بقيمة 15 مليون يورو؛ لتحسين نوعية الحياة لأكثر من مليون شخص في يريفان والمساهمة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العاصمة الأرمينية وإنشاء 6 روضات أطفال أكثر أمانا واستدامة.

وأفاد بيان لبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الثلاثاء: بأن المشروع يعمل على رفع كفاءة الطاقة والبيئة وتحقيق الاستقرار وتحسين الظروف الصحية في 90 روضة أطفال في يريفان عاصمة أرمينيا.

وقالت تيريزا تشيروينسكا، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي المسؤولة عن عمليات البنك في أرمينيا، إن البنك بصفته بنك الاتحاد الأوروبي يلعب دورا هاما في رفع كفاءة الطاقة وتوفير مستقبل أكثر أمانا في أرمينيا بالتعاون مع أعضاء آخرين في فريق أوروبا يعملون مع شركاء مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ من أجل تحسين الحياة اليومية للأرمن والمساهمة في العمل المناخي العالمي.

من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا، أندريا ويكتورين: إن الاتحاد الأوروبي يدعم أرمينيا في تنفيذ خطط الإصلاح الخاصة بها والتعاون بموجب اتفاقية الشراكة الشاملة، مشيرة إلى أن الهدف المشترك هو تحسين نوعية الحياة وتحقيق فوائد إضافية لاقتصاد ومجتمع أرمينيا وتوفير الطاقة الأولية وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأوضحت: أن الاستثمار في المباني منخفضة الكربون والآمنة بالنسبة للمناخ يُعد أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي وأرمينيا، مضيفة "إننا بحاجة إلى تثقيف الأطفال وأن نشرح لهم أن التحول إلى البيئة الخضراء هو مفتاح تحسين البيئة للجميع".

وفي السياق ذاته، قالت مديرة صندوق شراكة البيئة وكفاءة الطاقة في أوروبا الشرقية (E5P)، إيوا مانيك، إن برنامج E5P قدم منحا تزيد على 24 مليون يورو لاستثمارات قطاع البلديات في أرمينيا بهدف زيادة كفاءة الطاقة وتحقيق تأثيرات بيئية واجتماعية إضافية.

وأشارت إلى ضرورة دعم هذه المشاريع ذات الفوائد والتأثيرات المتعددة بشكل خاص من قبل المساهمين في برنامج E5P بما فيها تعزيز التوظيف المحلي والمساعدة في التعافي بعد الوباء.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مساهم في صندوق E5P في أرمينيا بمبلغ 10 ملايين يورو بالإضافة إلى السويد (7 ملايين يورو)، وألمانيا (4 ملايين يورو)، والنرويج والدنمارك وجمهورية التشيك وفنلندا وبولندا وجمهورية سلوفاكيا وليتوانيا وصندوق تايوان للأعمال EBRD TA وكذلك أرمينيا بمساهمة قدرها مليون يورو، بحسب بيان بنك الاستثمار الأوروبي.

يذكر أن إجمالي الأموال المخصصة لمشروع يريفان لكفاءة الطاقة تأتي من قرض بقيمة 7 ملايين يورو من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة استثمارية بقيمة 5 ملايين يورو من E5P ومنحة مساعدة فنية بقيمة مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر (GCF) و2 مليون يورو من الأموال الخاصة لبلدية يريفان.