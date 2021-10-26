القوات اللبنانية: تبليغ جعجع بمثوله للاستماع إلى أقواله بتحقيقات الطيونة غير قانونى

أعلن حزب القوات اللبنانية، أن وكلاء رئيس الحزب سمير جعجع تقدموا بمذكرة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي يبينون فيها أن تبليغ جعجع بمثوله؛ للاستماع إلى أقوله بتحقيقات أحداث الطيونة ببيروت غير قانوني.

وكانت جهات التحقيق في أحداث الطيونة قد أرسلت أمس الإثنين طلب استدعاء لسمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية للاستماع إليه كشاهد في أحداث الطيونة الدامية التي شهدتها العاصمة بيروت في الرابع عشر من الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

فيما اعتبر حزب القوات اللبنانية أن الاستدعاء فصل جديد من فصول استهداف القوات ورئيسها، مشددا على حرص حزب القوات ورئيسه على أن تشمل التحقيقات جميع الأطراف لا طرفا واحدا.

وتم لصق دعوة الحضور على باب مقر إقامة رئيس حزب القوات اللبنانية بمعراب والتي تضمنت طلب حضور جعجع في التاسعة صباح بعد غد الأربعاء إلى مديرية المخابرات بوزارة الدفاع في اليرزة للسماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة – الشياح – عين الرمانة، وذلك بصفته مستمع إليه (شاهد).

الجدير بالذكر، أكد النائب العام اللبناني، غسان عويدات، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أشار بتكليف مديرية المخابرات بالاستماع إلى أقوال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في التحقيقات المتعلقة بأحداث بيروت التي وقعت في الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري بمناطق الطيونة وعين الرمانة والشياح، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى و32 مصابًا.

ونفى النائب العام غسان عويدات، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن صدور قرار عن النائب العام بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكريه بالاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية.

كانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن المحكمة العسكرية ستستدعي رئيس حزب القوات اللبنانية للاستماع إلى أقواله في أحداث بيروت الدامية، وذلك بعد اتهام حزب الله اللبناني وحركة أمل لحزب القوات بالمسئولية عن إطلاق النار على المشاركين في المسيرة من الحزب والحركة التي كانت تتجه لقصر العدل، للمطالبة بإقصاء القاضي طارق البيطار عن منصبه كمحقق عدلي في قضية انفجار ميناء بيروت البحري.