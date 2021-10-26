الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكيانات المصرية في أوروبا: إلغاء الطوارئ سيكون له عائد قوي على الاقتصاد

مصطفى رجب
مصطفى رجب

أعرب أعضاء اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا عن سعادتهم إلغاء حالة الطوارئ، مؤكدين أن القرار سيكون له عائد قوي على الاقتصاد المصري، ووضح ذالك جليا فى الارتفاع المباشر لمؤشرات البورصة فى تعاملاتها أمس.

ورحب مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء تجديد حالة الطوارئ وإلغائها في جميع أنحاء البلاد.

وقال رجب، في بيان، إن هذا القرار يدل على استقرار الأوضاع الأمنية في مصر، وثقة القيادة السياسية في أجهزتها الأمنية وجيشها القوي على الحدود، بعد ما قدموه من تضحيات في حربهم مع الإرهاب.

وأكد رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا أن القرار سيكون له عائد قوي على الاقتصاد المصري وانتعاش السياحة التي بدأت في التعافي، بعد ما أصابها من جراء حادث الطائرة الروسية، وفوق ذلك كله فهذا القرار هو بمثابة رسالة إلى العالم أجمع مؤداها أن مصر قد عاد لها الأمان والاستقرار.

ودعا مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، جميع أفراد الشعب المصري إلى أن يلتحموا مع الأجهزة الأمنية كافة، وأن يكونوا عينًا لهم للحفاظ على ما تم اكتسابه، قائلًا: تحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن، مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. 

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر».

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