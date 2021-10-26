عضو «اقتصادية النواب»: إلغاء الطوارئ دافع لزيادة الاستثمارات الأجنبية

أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، سيكون له تأثير إيجابي على كافة مناحي الحياة في مصر وعلى رأسها المجال الاقتصادي والاستثماري لافتًا إلى أن القرار يعني مزيدًا من الاستقرار السياسي والأمني وهو ما سيكون له بكل تأكيد انطباع جيد من جانب المستثمرين الأجانب والمجتمع الدولي، وقد يكون دافع لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بجانب الاستقرار الاقتصادى.

وأضاف «عمار»، في بيان اليوم، أن تأثير القرار على مناخ الاستثمار بصورتيه المحلية والأجنبية سيكون جيدًا، حيث أن الاستثمار يبحث دومًا على حالة الاستقرار الأمني والسياسي وهو ما شهدته مصر على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه سيكون له دورًا على تحسين أداء مؤشرات البورصة المصرية نظرًا بارتباط سوق أوراق التداول المالي في كافة دول العالم بالقوانين المفروضة والأحداث.

وأشار عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان، إلي أن القرار يعكس البنية القانونية في تشريعات الاقتصاد والاستثمار علي الأراضي المصرية والتي أصبحت ثابتة ولا تمثل أي قلق لدي المستثمرين الأجانب بالتوازي مع جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي تستلزم ضخ استثمارات أجنبية ومحلية في شرايين الاقتصاد القومي بعد فترات اكتناز السيولة في أصول آمنة بسبب الجائحة العالمية.

وأكد «عمار»، أن القرار سيلقي إشادات كبيرة من المؤسسات الاقتصادية الدولية نحو الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن أول انطباع عن مصر بالنسبة للمستثمرين الأجانب يعني أن مصر ستحظى بمزيد من الاستقرار وتحسن مناخ الاستثمار في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أمس في تدوينة عبر صفحته الرسمية عبر الفيس بوك عن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.