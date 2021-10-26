الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لتسببها في تكدس التلاميذ أثناء الخروج.. إحالة مدير مدرسة بالبحر الأحمر للتحقيق

التحقيق
التحقيق

قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن تم احالة مديرة مدرسة رأس غارب الابتدائية إلى التحقيق في الادارة التعليمية برأس غارب بسبب قيامها بفتح باب صغير أثناء خروج الطلاب من المدرسة، مما تسبب في تكدس الطلاب على الأبواب وقيام آخرين بالقفز من الأبواب أثناء الخروج من المدرسة .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات له، أنه بعد الشكوى قامت الإدارة التعليمية برأس غارب باستدعائها للتحقيق، وليس إيقافها عن العمل وتكليف قائم باعمال مدير مدرسة لإنهاء التحقيقات معها .

وأضاف أن كان من الممكن أن يتسبب تكدس الطلاب في مخاطر كبيرة عليهم، وتم التنبيه بفتح الأبواب أثناء الخروج لعدم تسبب في التكدس. 

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم  بمحافظة البحر الأحمر، عن فتح باب العمل بنظام الحصة بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة، طبقًا للقرار الوزاري ولائحته المنظمة، مع تطبيق شروط اللائحة الوزارية التي تنظم العمل طبقًا لحاجة كل مدرسة، وأن سيتم البدء في المرحلة الحالية بمواد المدارس التجريبية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه من ضمن قواعد العمل أن يكون المتقدم تابع للإدارة التعليمية ومقيم بنطاقها،لافتًا إلى أنه يتم توزيع المدرسين داخل الإدارة ومدارسها طبقًا للحاجة، مؤكدًا أن اللائحة المنظمة للعمل، شددت أنه لا يتجاوز عدد الحصص الموكلة للمدرس بنظام الحصة 24 حصة بحد أقصي أسبوعيًا.

البحر الاحمر تعليم مدير مدرسة وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم الادارة التعليمية

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وائل لطفي

بيوت السويس

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