إضاءة ديوان محافظة قنا باللون الوردي تزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الثدي

أضاءت محافظة قنا مبنى الديوان العام باللون الوردي، تزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الثدي، وفي إطار دعم مريضات سرطان الثدي وتوعية السيدات بأهمية الكشف المبكر عنه.

و أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن شهر أكتوبر هو شهر التوعية عالميا بسرطان الثدي، ولذلك حرصت المحافظة في المشاركة بالتوعية للوقاية من سرطان الثدي بإضاءة الديوان العام باللون الوردي، الذي يمثل اللون الرسمي لحملات التوعية بهذا النوع من السرطان .

وكان محافظ قنا قد شارك في ورشة عمل حول تطوير صناعة العسل الأسود تحت عنوان " التعرف على إجراءات ومتطلبات التراخيص والاتجاهات الحديثة فى صناعة المواد الغذائية "، التي ينظمها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، وذلك بحضور إليزابيث كاليشيان مدير قطاع الأغذية بمركز تحديث الصناعة، ومسؤول تطوير تكتل العسل الأسود ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية ،و أحمد الشرقاوى المدير الإقليمي لمركز تحديث الصناعة ، وفريق عمل تطوير التكتلات الاقتصادية ، وعدد من العاملين بصناعة العسل الأسود بالمحافظة‪ .‬

و أوضح المحافظ أنه تم اختيار صناعة العسل الأسود كأحد التكتلات الاقتصادية التى سيتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى، من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا إلى أن مرحلة تطوير تكتل صناعة العسل الأسود سوف تساهم فى تحسين جودة المنتج النهائي بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج، مؤكدا أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي للمواطنين العاملين بتلك الصناعات.