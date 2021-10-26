الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تضبط 12 ألف قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شرطة التموين
شرطة التموين

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 1236 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتم ضبط 19,2 طن "لحوم مجمدة، مصنعات لحوم" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط 6 طن "لحوم مجمدة مستوردة" بدون مستندات، وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة تابعة لإحدى شركات التبريد بمحافظة الجيزة، وضبط 5,48 طن "أسماك مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وتم ضبط 13,48 طن "سكر حر، دقيق فاخر، مكرونة، زيت طعام " بدون مستندات، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط 1,2 طن "سكر ح" بدون مستندات، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الحلوى الجافة بمحافظة الغربية.

وتمكنت القوات من ضبط 1,8 طن "جبن رومى" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، وضبط 26005 قطعة مستلزمات أجهزة علاج طبيعى بدون مستندات، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط 2,5 طن "أقمشة" بدون مستندات ومستلزمات إنتاج و15000 قطعة "ملابس جاهزة تحت التجهيز" منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وضبط 7000 قرص أدوية خاصة بعلاج أمراض "القلب والضغط والسكر والأعصاب، تشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة، وضبط 37900 عبوة سجائر ومعسل، بحوزة مالك مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة التموين جرائم الغش التجاري قضية تموينية متنوعة مصنعات لحوم طرق غير مشروعة جمهور المستهلكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

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