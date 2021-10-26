«صفعة قاتلة».. ضبط عاطل بتهمة التسبب في وفاة عجوز بالزيتون

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل تسبب في وفاة شخص إثر تعديه عليه بالضرب والدفع بسبب خلافات سابقة بينهما ، بمنطقة الزيتون محافظة القاهرة.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الزيتون يفيد ورود بلاغ من مواطن قرر تضرره من آخر، مقيم بدائرة القسم لتسببه فى وفاة شقيقه بالمعاش، ومقيم بذات العنوان، توفى أثناء إسعافه بأحد المستشفيات نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب إثر تعديه عليه بالسب حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وصفعه ودفعه، ما أدى إلى سقوطه أرضاً وشعوره بحالة إعياء عقب مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه تعدى على المجني عليه، وتم ضبطه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.