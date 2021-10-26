ارتفاع طفيف في سعر الدولار قبيل اجتماعات بنوك مركزية

افتقرت أسواق العملات لاتجاه واضح في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع طفيف في سعر الدولار، لكن أغلب الأسعار لم تشهد تغير يذكر قبيل اجتماعات البنوك المركزية المقررة هذا الأسبوع.

شهدت أسواق الأسهم تحسنا في الإقبال على المخاطرة بدعم ارتفاع الأرباح، ففتحت الأسهم الأوروبية على زيادة بعد صعود الأسهم في التعاملات الآسيوية.

واستقر مؤشر الدولار مع صعود طفيف بأقل من 0.1 بالمئة عند مستوى 93.913 بحلول الساعة 0739 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة أمام الين الياباني وسجل الدولار 114.065 ين وظل قرب 114.695 وهو أعلى مستوياته منذ أربع سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي.

واستقر الدولار الكندي قبيل اجتماع البنك المركزي الكندي غدا الأربعاء.

واستقر الدولار الأسترالي على 0.7494 دولار وكان قد ارتفع الأسبوع الماضي عن مستوى 0.75 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.9 بالمئة إلى 62528.40 دولار في الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، منخفضة عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 67016.50 الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وفي سياق آخر، انخفض الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا ، إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة، إذ اقتفت الأسهم الآسيوية أثر ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وأيضًا في ظل مؤشرات على إمكانية احتواء مشاكل سوق العقارات في الصين.

وقفز الدولار الأسترالي الذي يتأثر بالإقبال على المخاطرة شأنه شأن اليوان الصيني.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى مستوى متدن بلغ 93.641 للمرة الأولى منذ 28 سبتمبر، لينزل عن نطاق تحركاته في الآونة الأخيرة.

وكان متراجعا في أحدث تعاملات 0.26 بالمائة إلى 93.690.

وقفز اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.4105 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ 16 يونيو ، فيما وصل في التعاملات الخارجية إلى 6.3975، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 16 يونيو.

