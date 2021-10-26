الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال زيارته باريس.. مدبولي يلتقي رئيس مجموعة «CMA CGM» للخطوط الملاحية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إفطار عمل صباح اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس، رودولف ساديه، رئيس مجموعة  CMA CGM للخطوط الملاحية، والوفد المرافق له.

وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر فى باريس.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون القائم بين مصر ومجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية، وما تقوم بتنفيذه فى مصر من مشروعات كبيرة فى ميناء الإسكندرية وغيره من المواقع، معرباً عن تطلع الحكومة لمزيد من التعاون مع المجموعة فى ضوء خطة التطوير الشامل فى الموانئ المصرية، وفى مقدمتها تطوير ميناء العين السخنة.

من جهته، أكد رئيس مجموعة CMA CGM للخطوط الملاحية أن شركة الخطوط الملاحية التابعة لهم هى ثالث أكبر شركة فى العالم، وتولى اهتماماً خاصاً بمشروعات التعاون مع مصر، مشيراً إلى مشروع تطوير رصيف ٥٥ بميناء الإسكندرية، والذي سيمثل نقلة نوعية كبيرة فى عمل الميناء فى إبريل ٢٠٢٢.

وأشاد رئيس المجموعة بما تقوم به مصر من أعمال تطوير وتوسعة لموانيها، لا سيما وأن مشكلة صغر حجم الموانى بالمقارنة بأعداد وأحجام السفن باتت مشكلة تعانى منها معظم الدول، وهو ما سيعطى لمصر مزيدا من الميزات النسبية فى المستقبل.

من جانبه، أطلع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وفد شركة  CMA CGM، على آخر التطورات المتعلقة بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتى أصبحت إلزامية منذ الأول من شهر أكتوبر الحالى، وما لها من تأثيرات إيجابية على آليات العمل فى الجمارك المصرية. وقد أشاد وفد المجموعة بهذا التطور الذى تشهده الجمارك المصرية.

 

رئيس الوزراء مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإسكندرية وزير المالية وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية

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وائل لطفي

بيوت السويس

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