الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الانتهاء من طرح مشروع تشغيل 12 مدرسة بـ«الطاقة الشمسية» في الوادي الجديد

المهندس عادل عمر
المهندس عادل عمر

انتهت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من إجراءات طرح مشروع تشغيل 12 مدرسة بالطاقة الشمسية، في 4 مراكز إدارية.

قال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى الانتهاء من إجراءات البت الفني والمالي والطرح لمشروع تشغيل 12 مدرسة بنظام الطاقة الشمسية في 4 مراكز إدارية هي " الخارجة – الداخلة – بلاط-الفرافرة"، بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، أن المشروع سيتم تنفيذه في غضون 4 أشهر، لتركيب وحدات طاقة شمسية في مدارس “الثانوية العسكرية الصناعية– الثانوية الزراعية– نجيب محفوظ – السادات الثانوية – الشعراوي الثانوية – الثانوية بنات”، في مركز الخارجة، وبمدارس “الشهيد المنسي – موط الثانوية – الجديدة الثانوية – الثانوية الزراعية” بمركز الداخلة، ومدرسة بلاط الثانوية و مدرسة الفرافرة الثانوية.

وأشار إلى أن مشروع تشغيل الطاقة الشمسية يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، تزامنًا وتماشيًا مع سياسة المحافظة في ترشيد الأنفاق، وأنها تمثل أحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي يمكن الاعتماد عليها وهو ما يوفر تكلفة فواتير الكهرباء الشهرية.

انتهت مديرية الإسكان والمرافق الوادي الجديد إجراءات طرح تشغيل 12 مدرسة بنظام الطاقة الشمسية وحدات طاقة شمسية سياسة المحافظة ترشيد الإنفاق مصادر الطاقة المتجددة

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