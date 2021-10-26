وكيل تعليم كفر الشيخ يشدد على ضرورة عدم عقاب الطلاب جسديا أو نفسيا

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس بإدارة الرياض التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، إضافة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وتفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد عبد المنعم عامر الثانوي المشتركة بالوزارية، ومدرسة الوزارية للتعليم الأساسي، ومدرسة المثلث الإعدادية المشتركة، وناقش الطلاب فيما درسوه من موضوعات في مواد اللغة الانجليزية واللغة العربية والعلوم، ومادة الرياضيات، وأطفال رياض الأطفال في معرفة الأعداد وحروف اللغة العربية ونطق الكلمات، مشيداً بمستوى الطلاب والأطفال، مثنيا على أداء المعلمين، وتفقد وكيل الوزارة قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية واطمأن على مستوى النظافة بالمدارس ونسب الحضور بين التلاميذ والعاملين.

كما عقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا لمديري الإدارات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، بحضور خالد البربري، وكيل مديرية التربية والتعليم، وسلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ومحمد السبكي، المدير العام للتعليم الفني، كما وجه خلاله وكيل الوزارة بمتابعة المدارس وتفقدها، والتشديد على ممارسة الأنشطة الطلابية، كما اطمأن على سير العملية التعليمية منذ بدء الدراسة، موجها بحسن معاملة الطلاب وعدم تعرضهم للعقاب الجسدي أو لمواقف نفسية، موجها بسرعة سد العجز بالمعلمين الأساسيين أو بالتطوع، كما نص عليه في الكتاب الدوري 26.

وفي سياق منفصل، أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه عقد اجتماع لمسئولي مكافحة البلهارسيا ومراجعي المعامل وصيادلة الإدارات مع الدكتورة أماني القرش، مدير الإدارة؛ وذلك للتأكيد على خطة عمل الإدارة خلال الفترة القادمة.

وأشارت "سلام"، إلى أن ذلك يأتي تزامنًا مع بداية العام الدراسي وذلك للتأكيد على فحص تلاميذ المدارس بالصف الأول والرابع من المرحلة الابتدائية والصف الأول من المرحلتين الإعدادية والثانوية، كما تم التأكيد على فحص العينات العشوائية بالوحدات وتفعيل الفريق المتحرك في الإدارات الصحية.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أنه تم فحص 42268 عينة بول و47696 عينة براز، وأسفر ذلك عن وجود عدد 14 حالة إيجابى طفيليات معوية وتم تحويلها لصرف العلاج والمتابعة بالمجان.