الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سرقوا مليون جنيه.. إحالة عصابة سطو مسلح في التجمع للجنايات

متهمين
متهمين

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، 10 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة مبلغ مليون جنيه بأسلوب السطو المسلح، على سيارة تابعة لإحدى الشركات بنطاق قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة.

- نتائج التحقيقات

وكشفت تحقيقات النيابة أن قسم شرطة القطامية تلقى بلاغا من سائق بشركة مواد غذائية، وموظف أمن إدارى بذات الشركة، بأنهما حال سيرهما بسيارة تابعة للشركة عملهما بدائرة القسم، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره مليون جنيه خاص بالشركة عملهما لإيداعه بفرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس فوجئا بسيارة مجهولة يستقلها 4 أشخاص قام أحدهم بإطلاق أعيره نارية من سلاح ناري كان بحوزته تجاه السيارة التي يركباها مما أدى لإتلاف أحد إطارات السيارة، وإجبارهما على التوقف وعقب ذلك ترجلوا من السيارة قيادتهم واستولوا على حقيبة بداخلها المبلغ المشار إليه كرهاً عنهما ولاذوا بالفرار.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، ومرتكبيها 10 أشخاص أحدهم سائق سابق بالشركة محل عمل المبلغين.

- اعترافات المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وعثر بداخلها على مظروف فارغ لطلقة نارية، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

 وأقر السائق أنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل البلاغ، وعلمه بقيام المجنى عليهما بتوريد مبالغ مالية كبيرة للبنك المشار إليه اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، حيث تم الاتفاق مع باقي المتهمين، وأنهم توجهوا لمحل الواقعة مُستقلين السيارة المشار إليها وسيارة أخرى ملك أحدهم وسيارة ميكروباص، وسلاح نارى عبارة عن بندقية آلية مستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مبالغ مالية- السيارتين المستخدمتين فى الواقعة - طبنجة معدلة)، وأقروا بأن باقي المبلغ المالي المستولى عليه، والبندقية الآلية بحيازة المتهمين الهاربين، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتها بالإكراه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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