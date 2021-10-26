«عين شمس العام» تجري أول عملية منظار جراحي ميكروسكوبي على الحنجرة لاستصال كيس نزفي

يعد مستشفى عين شمس العام من أوائل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بعملية ترقيع القرنية، جراحات الحول وجراحات التجميل الخاصة بالجفون وعمليات إزالة المياه البيضاء وحقن الشبكية، وبعض جراحات الاورام، وكذا عمليات أورام البنكرياس والغدة الدرقية، وعمليات استئصال البروستاتا بالتبخير واستئصال أورام المسالك.

ويقوم المستشفى بجراحات مميزة، خاصة بقسم العظام والي توجد في عدد قليل من مستشفيات الجمهورية خاصة القطاع الحكومي، مثل تغيير المفاصل وتصليح الأربطة بالمنظار.

ونجح مستشفى عين شمس العام في عمل منظار جراحي ميكروسكوبي على الحنجرة لاستصال كيس نزفي على الحبل الصوتي الأيمن، بإشراف الدكتور محمد فرج نائب رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أحمد سالم والدكتورة مريم وهبي استشاريي التخدير، وهي أول عملية منظار حنجري بالمستشفى.

كما نجح المستشفى في استئصال غضروف عنقي على مستويين وتثبيت بواسطة قفصين كربونين بالفقرات بإشراف الدكتور محمد معوض أستاذ جراحة العظام بجامعة الأزهر، وتم استئصال غضروف عنقي ما بين الفقرة العنقية الخامسة والسادسة وما بين الفقرة السادسة والسابعة العنقية، وتوسيع مجرى الأعصاب وتثبيت الفقرات باستخدام قفص كربوني على مستويين.

وقال الدكتور طارق العريني، مدير مستشفي عين شمس العام، إن المستشفى توسّع في إجراء عدد من الجراحات المتقدمة، لخدمة أهالي منطقة عين شمس من منتفعي نفقة الدولة أو التأمين الصحي، أو القسم الاقتصادي.

وأضاف أن المستشفى يقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال أقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية الكُلي، لافتاً إلى أن المستشفى تقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة.

وذكر أنه يوجد بالمستشفى قسم طوارئ واستقبال يشمل جميع تخصصات الطوارئ، ويحتوي على 18 سريراً بخلاف أسرة الكشف وعمليات الولادة، مع تقديم خدمة مناظير المسالك البولية والجهاز الهضمي العلوي والسُفلي ومنظار القنوات المرارية ومناظير العظام.