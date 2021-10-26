الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عين شمس العام» تجري أول عملية منظار جراحي ميكروسكوبي على الحنجرة لاستصال كيس نزفي

عمليات جراحية
عمليات جراحية

يعد مستشفى عين شمس العام من أوائل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بعملية ترقيع القرنية، جراحات الحول وجراحات التجميل الخاصة بالجفون وعمليات إزالة المياه البيضاء وحقن الشبكية، وبعض جراحات الاورام، وكذا عمليات أورام البنكرياس والغدة الدرقية، وعمليات استئصال البروستاتا بالتبخير واستئصال أورام المسالك.

ويقوم المستشفى بجراحات مميزة، خاصة بقسم العظام والي توجد في عدد قليل من مستشفيات الجمهورية خاصة القطاع الحكومي، مثل تغيير المفاصل وتصليح الأربطة بالمنظار. 

ونجح مستشفى عين شمس العام في عمل منظار جراحي ميكروسكوبي على الحنجرة لاستصال كيس نزفي على الحبل الصوتي الأيمن، بإشراف الدكتور محمد فرج نائب رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور أحمد سالم والدكتورة مريم وهبي استشاريي التخدير، وهي أول عملية منظار حنجري بالمستشفى.

كما نجح المستشفى في استئصال غضروف عنقي على مستويين وتثبيت بواسطة قفصين كربونين بالفقرات بإشراف الدكتور محمد معوض أستاذ جراحة العظام بجامعة الأزهر، وتم استئصال غضروف عنقي ما بين الفقرة العنقية الخامسة والسادسة وما بين الفقرة السادسة والسابعة العنقية، وتوسيع مجرى الأعصاب وتثبيت الفقرات باستخدام قفص كربوني على مستويين.

وقال الدكتور طارق العريني، مدير مستشفي عين شمس العام، إن المستشفى توسّع في إجراء عدد من الجراحات المتقدمة، لخدمة أهالي منطقة عين شمس من منتفعي نفقة الدولة أو التأمين الصحي، أو القسم الاقتصادي. 

وأضاف أن المستشفى يقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال أقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية الكُلي، لافتاً إلى أن المستشفى تقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة. 

وذكر أنه يوجد بالمستشفى قسم طوارئ واستقبال يشمل جميع تخصصات الطوارئ، ويحتوي على 18 سريراً بخلاف أسرة الكشف وعمليات الولادة، مع تقديم خدمة مناظير المسالك البولية والجهاز الهضمي العلوي والسُفلي ومنظار القنوات المرارية ومناظير العظام.

عين شمس العام المستشفيات الصحة عملية ترقيع القرنية إزالة المياه جراحات التجميل حقن الشبكية جراحات الاورام أورام البنكرياس

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيوت السويس

الأكثر قراءة

جولة مباحثات جديدة لمتابعة إجراءات وصول الغاز المصري إلى لبنان

عضو بـ«علمية كورونا»: مضادات الفيروسات أثبتت كفاءتها فى علاج أعراض «كوفيد- 19»

أميرة يابانية تفقد مكانتها الملكية وتتزوج «من عامة الشعب»

سقوط عصابة لتعدين البيتكوين فى القاهرة (فيديو)

النيابة تشرح جثة شاب غرق في نهر النيل بحلوان

الخلاف على مقابل ممارسة الرذيلة وراء مقتل شابين فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

منى رجب

مريم ملاك.. قصة تفوق رغم التنمر

ماجد حبته

رد جميل تاريخى.. فى مزاد!

الحسين عبدالرازق

كرموا محمد صلاح!

مؤمن المحمدي

حسن عبد الحفيظ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "٢٤".. مفاوضات الحزب الوطنى مع الإرهابيين

القس. رفعت فكرى

أعطوا أبناءكم وقتًا

صور

تجميل ميادين القاهرة

فوز الأهلي بسداسية أمام الحرس الوطني النيجيري في دوري الأبطال

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

«الإحصاء الفلسطينى»: الميزان التجارى سجل ارتفاعًا فى قيمة العجز 6% فى أغسطس

وزير إسرائيلى ينتقد قرار الحكومة تصنيف مؤسسات مجتمع مدنى فلسطينية «إرهابية»

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى